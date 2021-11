FC Nantes : ses ambitions, Kombouaré, les ultras… Ludovic Blas sans filtre

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Plus à l'aise devant le but adverse que devant les médias, surtout cette saison où il fait preuve d'un grand réalisme devant les cages (6 buts en 12 matches), Ludovic Blas a accordé une interview à Pierre Ménès. Dans celle-ci, il évoque ses objectifs pour la saison, son avenir, mais aussi Antoine Kombouaré, avec qui ça se passe beaucoup mieux à Nantes qu'à Guingamp, ou encore les ultras des Canaris.

Ses ambitions pour 2021/22

« L’ambition pour cette saison, c’est d’abord de décrocher le maintien pour pouvoir ensuite essayer de terminer le plus haut possible. A titre personnel, faire mieux au niveau stats que la saison précédente, par exemple atteindre la barre des dix buts en Ligue 1. »

Quel club après Nantes

« Après le FC Nantes, j’aimerais trouver un club capable de titiller l’Europe, en France ou à l’étranger. Je n’ai pas de préférence. C’est le projet qui compte. Je veux aller jouer plus haut, pour progresser. Je veux m’inscrire dans le football de haut niveau via l’Europe. »

Ses rapports avec son entraîneur

"En ce moment, Antoine Kombouaré est plus tranquille que la saison dernière (sourire). Il va plus être dans les discours de la bagarre, des duels. Il connaît bien le football. Il veut que ses joueurs jouent au ballon mais également que l’on soit une équipe difficile à jouer. Il veut qu’elle lui ressemble."

L'ambiance à la Beaujoire

« L’ambiance au stade ? Beaucoup mieux que par rapport au huis clos (rires). Les ultras n’étaient pas là non plus en début de saison. Ils ont décidé de revenir, notamment grâce aux bons résultats. Ça aide. On a tout fait pour qu’ils reviennent. La Beaujoire plein, ça fait du bien. C’est super. Contre Clermont, ça nous a aidés car on a fini à dix contre dix. »

