FC Nantes : Simon met le LOSC en garde

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Après leur défaite à Troyes (0-1), les Nantais sont quelque peu redescendus de leur nuage. L'espoir d'une qualification pour la Champions League, fantasme de tous les supporters, s'est envolé. Mais il reste tout de même la possibilité d'arracher un billet pour l'Europa League, via la Ligue 1 ou via la Coupe de France, dont ils disputeront la finale contre Nice en mai. Pour le championnat, il faut réenclencher la machine à points, dès samedi contre Lille à la Beaujoire.

Un match que Moses Simon attend avec impatience, comme il l'a expliqué au site officiel de la Maison Jaune : "On doit s'appuyer sur notre série positive à domicile et celle-ci est aussi possible grâce au soutien de nos supporters. Ils nous apportent vraiment une grande motivation lors de chaque match. Nous donnons toujours le maximum pour ne pas les décevoir et on espère l'emporter samedi. Lille est une très grosse équipe de notre championnat, c'est le tenant du titre également et il ne faut pas l'oublier. Ils sont sur une bonne série mais je pense que nous nous sommes également dans une belle dynamique ces dernières semaines. On devra tout donner et on verra à la fin, quel sera le résultat de ce match".

💬 "𝗧𝗼𝘂𝘁 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗲𝘁 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘀"@Simon27Moses fait le point avant #FCNLOSC !



Pour l'ailier, une grande performance ne sera possible que si l'équipe met tous les ingrédients nécessaires afin de l'emporter 👇 — FC Nantes (@FCNantes) March 16, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur