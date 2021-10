FC Nantes : Simon met trois de ses coéquipiers à l'amende

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Moses Simon s'offre le doublé. Comme ce fut le cas au mois d'août, l'ailier gauche nigérian a été désigné par les supporters des Canaris comme étant le joueur du mois de septembre du FC Nantes.

Avec 53,23% des voix, l'ancien joueur de La Gantoise, auteur déjà d'un but et de cinq passes décisives depuis le début de la saison de Ligue 1, a devancé ses coéquipiers Randal Kolo Muani, Ludovic Blas et Pedro Chirivella.

Avec 𝟱𝟯% des voix, @Simon27Moses est votre Canari du Mois 🏆 pic.twitter.com/xRVFkD64Cd — FC Nantes (@FCNantes) September 30, 2021