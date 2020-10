FC Nantes - Stade Brestois (3-1) : Gourcuff fulmine encore, Corchia lui redonne le sourire

Le FC Nantes respire un peu mieux. Tout comme Christian Gourcuff, qui se savait en danger en cas de défaite contre le Stade Brestois dimanche à la Beaujoire. Au contraire, les Canaris ont fait en sorte de le tranquilliser en se mettant à l’abri en première période avant d’être plus poussifs en seconde.

L’essentiel a été assuré grâce notamment à l’entrée remarquée de Moses Simon enfin décisif (3-1). Christian Gourcuff, auteur d’un coaching efficace, n’a pas tout aimé dans cette rencontre et l’a déjà fait savoir en conférence de presse. Aussi, le coach des Canaris semble avoir gardé la dent dure concernant les rumeurs qui le disaient sur la sellette en cas de défaite.

« C’est un jeu qui me va »

« Ce sont 3 points qui font du bien dans ce contexte et cet environnement particulier. Moi, je n’étais pas fébrile ; le plus important, c’est que les joueurs ne le soient pas », a-t-il relevé dans L’Équipe et 20 Minutes. Par ailleurs, Sébastien Corchia a fait part de son optimisme pour sa première très propre dans le onze du FC Nantes. Le latéral droit promet même de se régaler avec le jeu prôné par Gourcuff ! « On a mis de l’envie, de l’intensité, on a fait les efforts ensemble. C’est un jeu qui me va, avec du mouvement et des joueurs qui demandent », a-t-il conclu. Prometteur.