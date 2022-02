FC Nantes - Reims : Garcia identifie le sauveur du succès des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Après la défaite le week-end dernier contre Strasbourg (1-0), le FC Nantes a su rebondir ce dimanche en s’imposant contre le Stade de Reims (1-0). Pour l'entraîneur rémois, Oscar Garcia, Alban Lafont est celui qui a permis aux Canaris de s’imposer.

"Lafont a sauvé son équipe plusieurs fois"

"On a cru qu'on pouvait le faire et on l'a montré en seconde période. Alban Lafont a sauvé son équipe plusieurs fois. Le carton rouge et le but en même temps, c'était un moment dur mais on a montré du caractère pour essayer de revenir et créer des occasions. On a montré de la personnalité pour aller chercher un but, pas seulement dans notre surface à défendre. Avec cette mentalité, on va gagner des matches, c'est sûr", a déclaré Oscar Garcia en conférence d’après-match.