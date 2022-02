FC Nantes - Stade de Reims : Pierre Ménès encense un Canari et allume les Rémois

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes a dominé le Stade de Reims (1-0) à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a félicité ses joueurs pour cette victoire avant de faire le bilan depuis son arrivée sur le banc du FCN.

« C'est une belle semaine qu'on a entamée avec une défaite à Strasbourg (1-0) et qu'on finit avec une qualification en demi-finale de Coupe de France et cette victoire contre une équipe qu'on n'avait jamais battue. Le sentiment, c'est d'abord de la fierté. Il y a de la difficulté, on a des fragilités mais on ne prend pas de but, on avance. Quand je suis arrivé l'année dernière, c'était après la 24e journée, on avait 19 points. Aujourd'hui, on en a 35 après la 24e journée. Ça va au-delà de ce que j'aurais pu imaginer », a confié le Kanak devant la presse.

Pierre Ménès a livré une courte analyse de la rencontre en tapant notamment sur les joueurs du Stade de Reims. « Dans les matchs de 15h, Nantes a battu Reims sur un joli coup-franc de Simon. À part ça, cela ressemblait malheureusement à un match de Reims, avec pas beaucoup de football », a-t-il commenté sur son blog.

