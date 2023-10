FC Nantes - Stade de Reims : une première bonne nouvelle est tombée pour Aristouy

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Dimanche prochain, le FC Nantes tentera de repartir de l'avant après sa déroute à Lens (0-4) samedi. Les Canaris seront opposés à une nouvelle rude opposition puisque c'est le Stade de Reims, actuel 4e du classement, qui se présentera à la Beaujoire. Cependant, bonne nouvelle pour Pierre Aristouy, les Champenois seront privés de leur entraîneur, Will Still, expulsé face à Lorient (1-0) ce week-end.

Will Still sera suspendu à la Beaujoire

L'entraîneur belge, rendu nerveux par l'incapacité de ses joueurs à forcer le verrou breton, s'est énervé contre l'arbitre car le gardien lorientais, averti pour le coup, prenait trop de temps pour dégager. Il a été expulsé directement... ce qui a entraîné une révolte de son équipe, qui a ouvert le score trois minutes plus tard par Wilson-Esbrand ! Still s'est ensuite excusé auprès du corps arbitral mais le mal est fait et il sera bien suspendu dimanche à la Beaujoire. Un moindre mal pour Aristouy et les Canaris.

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

Notre capitaine Pedro après le match face à Lens 💬 pic.twitter.com/HNOaYsbczO — FC Nantes (@FCNantes) October 29, 2023

Podcast Men's Up Life