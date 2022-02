FC Nantes, Stade Rennais : Castelletto et Laborde pris en flagrant délit de paris interdits, toutes les sanctions !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Grosse surprise ce soir lors du verdict de la commission de discipline. Parmi les sanctions habituelles concernant des expulsions ou une accumulation d'avertissements, on trouve également un paragraphe consacré aux joueurs s'étant rendus coupables de paris sportifs ! Et parmi eux, le Nantais Jean-Charles Castelletto et le Rennais Gaëtan Laborde ! Les deux hommes ont écopé de trois matches de suspension avec sursis...

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis : Danylo Ihnatenko (Bordeaux)

Un match de suspension : Yannick Cahuzac (RC Lens)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle ou par révocation du sursis (la sanction prend effet à partir de mardi 15 février 2022 à 0h) : Zeki Celik (LOSC), Moussa Dembélé (OL), Jonas Martin (Rennes)

Réunie les 15 décembre 2021, 5 et 20 janvier 2022 et 2 et 9 février 2022, la Commission de Discipline a sanctionné les joueurs et éducateurs de clubs professionnels qui n’ont pas respecté, au titre de la saison 2019/2020, l’interdiction de paris sportifs posée par le Code du Sport. Il s’agit du douzième croisement de fichiers, effectué avec le concours de l’ANJ et de la FDJ, depuis la saison 2013/2014. Ces infractions sont commises alors même que, de concert, la LFP et l’UNFP mènent des campagnes de sensibilisation ou d’information auprès des clubs au quotidien. La Commission rappelle que les joueurs de football professionnel ont interdiction générale de parier sur toutes les compétitions de football, qu’elles soient nationales ou étrangères. Après audition des joueurs et éducateurs ou lecture de leur lettre d’explication, la Commission a prononcé les sanctions suivantes :

Deux matchs de suspension : Killian Benvindo, Brandon Domingues

Trois matches de suspension dont deux avec sursis : Jonathan Beaulieu, Dembo Gassama, Diego Michel, Adrien Pianelli, Balisoni

Trois matches de suspension avec sursis + amende de 500€ avec sursis : Antoine Catherine, Elouan Collet, Quentin Constanciel, Axel Louis, Jules Meyer, Shavy Resouf

Trois matches de suspension avec sursis : Stéphane Bahoken, Jean-Charles Castelletto, Gaëtan Laborde

Deux matches de suspension avec sursis + amende de 500€ : Gauthier Hein