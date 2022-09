FC Nantes, Stade Rennais : Didier Deschamps critiqué pour les absences de Lafont et Terrier chez les Bleus

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Quatre mois après avoir gagné la Coupe de France avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani a été convié au prochain rassemblement de l'équipe de France pour les rencontres de Ligue des nations contre l’Autriche (jeudi 22 septembre) et le Danemark (dimanche 25). Auteur de 2 buts et 4 passes décisives, l'ancien nantais est récompensé de son bon début de saison avec Francfort.

Mais selon Mohamed Toubache-Ter, Didier Deschamps a oublié deux joueurs dans la liste : Alban Lafont et Martin Terrier. Ce dont le Twittos s'indigne... « Lafont doit faire un très mauvais début de saison… pr ne pas être sélectionné !!! Délirant !! », et « Et Martin Terrier, il doit faire quoi de + ?? On demande pas à ce qu’il fasse la CDM, on demande à ce qu’il soit testé… Surréaliste !! » Et bing !