FC Nantes, Stade Rennais : Gourcuff raccroche, une dernière pique à Kita pour la route ?

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : on ne reverra plus Christian Gourcuff sur un banc de touche. Hier, l’ancien entraîneur du FC Nantes a officialisé son retrait définitif après avoir vécu une dernière expérience mitigée à la tête des Canaris entre août 2019 et décembre 2020. Malheureusement, parce que c'est toujours difficile d'arrêter quand on a une passion. Mais c'était bien, donc sans regrets, a-t-il affirmé au micro de RMC Sport en laissant entendre que ces dernières années de coaching ne lui manqueront pas. La retraite a été la bienvenue. Elle est arrivée au bon moment. Tout est très bien. »

Gourcuff dépassé par les nouveaux codes

Ce qui déplaît à Gourcuff dans le football d’aujourd’hui ? L'envers du décor... qui n’est pas sans rappeler son quotidien au FC Nantes, gangréné par Mogi Bayat et Waldemar Kita. « L’environnement du foot a tellement été modifié que ça change tout. Ça change la perception des choses avec une pression du résultat à outrance, déplore-t-il. C'est complexe, c'est une évolution de la société. Ce que j'ai connu à Lorient à une certaine époque, je me rends compte maintenant que c'était exceptionnel. Quel entraîneur peut se prévaloir d'avoir un peu de temps ? Guardiola à City, peut-être, parce qu'il a une aura. Mais la notion de temps qui existait il y a vingt ans n'existe plus. La notion de plaisir n'a pas disparu mais elle est de moins en moins présente par rapport à des intérêts financiers présents partout. Je parle des dirigeants, des joueurs aussi. La mentalité des joueurs a énormément évolué en dix ans. Les agents et même les supporters aussi. Ils sont différents de ceux qui existaient il y a vingt ans. C'est incontestable. La presse et les réseaux sociaux aussi ont modifié les choses. Mais le foot reste le foot. On peut très bien s'amuser sur un terrain. »

🗣 Christian Gourcuff : "Une bonne équipe se met en place dans la durée, avec la création d'un collectif, ça prend du temps et ce n'est plus ce qui arrive hormis à des clubs privilégiés au plus haut niveau." pic.twitter.com/9xD6pbSYJc — After Foot RMC (@AfterRMC) March 21, 2023

Pour résumer Invité de RMC Sport mardi soir, Christian Gourcuff (67 ans) a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière d’entraîneur, lui qui restera donc sur une expérience très mitigée sur le banc du FC Nantes. L’amertume semble tenace.

Bastien Aubert

Rédacteur