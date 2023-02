FC Nantes - Stade Rennais : Kombouaré ne digère pas la défaite dans le derby

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Son analyse du match

« Là, il y a beaucoup de déception. Je suis frustré, déçu pour mes joueurs qui ont fait un très bon match. Malgré l'ouverture du score, on a continué à y croire, à faire les efforts. En fin de première période, on s'est créé un nombre incalculable d'occasions sans marquer. En deuxième période, on a continué de pousser toujours sans trouver la faille mais on n'a rien laissé à Rennes. Alban (Lafont) n'a fait aucun arrêt. J'ai beaucoup de déception pour les joueurs et pour le public. C'est un derby. On n'aime pas perdre... On est en colère car on se demande comment on a pu perdre un match comme celui-ci ! Mais c'est la dure loi de ce sport où dominer n'est pas gagner ».

Ce qu'il a manqué aux Canaris

« Il y a des tirs contrés, des frappes sauvées sur la ligne. On a poussé mais peut-être de manière trop décousue, pas assez juste, trop précipité (…) On n'a pas réussi à pousser cette équipe de Rennes à la faute et pourtant on a souvent dans la surface de réparation. On a été inefficace aujourd'hui. Mais j'ai quand même envie de féliciter les joueurs pour le match qu'on a joué, même si on n'aime pas le résultat. C'est comme ça qu'il faudra être capable de jouer mercredi si on veut espérer une issue favorable. Cette défaite fait très mal. Celle de jeudi, non. Je l'avais déjà évacué. Mais celle-là... Quand on ne gagne pas, on doit prendre au minimum un point au vue de notre prestation. Un point, c'est important pour la course au maintien et pour la confiance. C'est toujours mieux d'aborder un quart de finale de Coupe de France après un bon résultat face à une équipe supérieure sur le papier ».

Sur l'envie de relancer la machine contre Lens

« J'ai aimé le match de mes joueurs, j'ai aimé le soutien inconditionnel du public même si je suis déçu pour eux. On reste soudé avec l'objectif de faire un grand match contre Lens et de continuer l'aventure en Coupe de France ».