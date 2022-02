FC Nantes, Stade Rennais, LOSC, PSG : le dernier craquage de Vahid Halilhodzic avec le Maroc

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Ancien coach du LOSC, du PSG, du Stade Rennais et dernièrement du FC Nantes, Vahid Halilhodzic n'a jamais fait de compromis dans sa carrière d'entraîneur... Et ce n'est pas maintenant qu'il est sélectionneur du Maroc que les choses vont changer.

Critiqué suite à l'élimination en quarts de finale de la CAN face à l'Egypte, le Bosnien a fait face aux journalistes avec tout son aplomb, se disant « prêt à partir » s'il échoue à qualifier les Lions de l'Atlas pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Grosses tensions et menaces de mort

« Je peux partir dès maintenant si vous voulez, je n'ai aucune pression pour partir ou non. Je suis déjà parti dans le passé. Laissez-moi continuer de faire mon maximum pour aller à la Coupe du monde. C'est mon but ! », a lâché « coach Vahid » face à une presse devenue plus critique avec lui après la CAN.

Annonçant avoir reçu des « menaces de mort » depuis son échec au Cameroun, Vahid Halilhodzic s'est également justifié sur la mise à l'écart de la star Hakim Ziyech (Chelsea) après une brouille à l'entraînement : « Je ne peux pas convoquer un joueur qui peut exploser le groupe, même s'il s'appelle Lionel Messi. Aimé Jacquet ou Didier Deschamps sont devenus champions du monde en écartant les meilleurs joueurs. Je ne suis pas le premier à faire cela ».