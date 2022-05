FC Nantes : Suaudeau adoube Kombouaré et a trois chouchous dans l’effectif des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Jean-Claude Suaudeau se fait si rare dans les médias que son interview accordée à L’Équipe est à déguster avec délectation ce mercredi. Forcément, il y est question du FC Nantes, son club de cœur où il adoube Antoine Kombouaré depuis son arrivée début 2021. « Cette saison, Antoine n’a pratiquement fait aucun recrutement. L’autre (Kita) ne lui a rien donné, il a fait avec ce qu’il avait, ça c’est beau, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Et s’il pouvait ne pas changer, ce serait chouette. Si ça pouvait être la continuité, je serais optimiste, mais compte tenu des départs. Et des faux départs… Parce qu’il ne faut pas qu’il y ait des faux départs non plus, hein, c’est le pire. Là ça pourrit à l’intérieur. »

Suaudeau adore Kolo Muani

Au rayon des joueurs actuels du FC Nantes encensés par Suaudeau, on retrouve trois éléments : Quentin Merlin, Pedro Chirivella et surtout Randal Kolo Muani. « Il est assez à l’aise, il voit clair, même s’il est encore un peu restreint sur son côté, a-t-il dégainé sur Merlin. Je le préférerais dans l’axe, mais Antoine le sait sans doute. Il a une bonne patte gauche, il est très adroit. Son but contre le PSG, c’est invraisemblable. Il me plaît, mais il n’est pas complet encore, hein ! On sent qu’il va vers l’avant, et il voit clair, il éclaire assez bien le jeu. Celui qui me plaît le plus, je crois que c’est Kolo Muani quand même. Il a du talent, il est complet, quand il veut aller chercher son physique, il est capable de faire mal à la défense, en face. Il va vite, avec la balle aussi. Il est épisodique quand même. Sur l’aile, il est capable, mais on le voit moins, il est moins efficace. Des joueurs comme lui, je les veux dans l’axe. Pedro Chirivella ? Oui. Je le connaissais moins, mais Antoine a fait évoluer le système et ça lui va bien. Antoine ose, il a du caractère, c’est bien. »

Bastien Aubert

Rédacteur