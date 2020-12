FC Nantes : suicide, danger, ambiance...le constat accablant sur les Canaris

Sale temps sur le FC Nantes. Résultats en berne, fronde des supporters, défiance envers le président Waldemar Kita, les Canaris vivent des moments agités. Et ce n'est pas la nouvelle défaite, concédée hier soir à Reims alors que le FCN menait 1-0 et a ensuite encaissé trois buts en six minutes, qui risque de changer la tendance. Bien au contraire. Dans ses commentaires sur la soirée de Ligue 1, Pierre Ménès, le consultant de Canal +, a lâché certaines vérités au sujet des joueurs nantais. Inquiet quant au reste de la saison et aux matches qui s'annoncent.

"À Reims, les Nantais se sont suicidés en encaissant trois buts en six minutes. Quand tu joues ta peau en Ligue 1, ce n’est pas possible. Ce succès va faire beaucoup de bien aux Rémois et accable un FCNA où l’ambiance en dehors du terrain est catastrophique. Dans les équipes en grand danger, il faut maintenant ajouter les Canaris. J’ai peur pour Nîmes que ce soit déjà terminé."

Les joueurs de Patrick Collot, avant la trêve hivernale, vont accueillir Angers, puis se déplacer à Lyon. Début janvier, il faudra se préparer à la venue du Stade Rennais à la Beaujoire.