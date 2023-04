FC Nantes - Toulouse : l'arbitre de la finale de Coupe de France est connu !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le 29 avril prochain, le FC Nantes dispute sa deuxième finale de Coupe de France de suite après sa victoire face à Nice (1-0) l'an passé. Cette fois-ci, l'adversaire sera le Toulouse FC et ce ne sera plus Stéphanie Frappart au sifflet mais un autre arbitre d'expérience.

Benoît Millot au sifflet

En effet, le Comex de la FFF a choisi de nommer Benoît Millot à la direction de cette 106ème finale de Coupe de l'histoire. Une fierté pour le référé de 40 ans, qui n'avait plus été à l'honneur d'une finale pour la rencontre RC Strasbourg – EA Guingamp lors de la Coupe de la Ligue 2019.

Benoît Millot – qui a déjà arbitré Nantes à deux reprises (nul à Lyon, victoire contre Vire) et Toulouse une fois (nul contre Brest) sera assisté de Matthieu Grobost et d’Hicham Zakrani. Thomas Léonard sera la quatrième arbitre alors que dans le car VAR on retrouvera Benoît Bastien et Alexandre Castro.