FC Nantes - Toulouse : Kombouaré prend cher, son avenir scellé ?

Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

C'est un Antoine Kombouaré très touché qui s'est présenté devant les médias, tard hier soir dans les travées du Stade de France. L'entraîneur du FC Nantes ne cachait pas sa déception après la déroute subie par son équipe face au TFC (1-5) : « C'est une énorme déception. On ne s'attendait pas à un tel scénario, un tel début de match. Il y a de l'incompréhension aussi. On a imaginé plein de scénarios, mais pas celui-là. On a été corrigés. On prend le premier but comme un uppercut et on ne réagit pas. Le deuxième nous fait très mal. On ne va pas aller jusqu'à parler d'humiliation, mais plutôt d'énorme déception. On a raté notre finale. Il faut rebondir et aller chercher notre maintien maintenant. On a déçu beaucoup de gens aujourd'hui. Il faut vite mettre ce match derrière nous et se reconstruire. Vite répondre présent mercredi à Brest ».