FC Nantes - Toulouse : l'accueil cinglant des supporters aux Canaris

Un an après avoir coloré de jaune le Stade de France pour la finale de la Coupe de France contre Nice (1-0), les supporters nantais étaient encore plus nombreux hier à Saint-Denis. Ils étaient environ 50.000 pour soutenir leur club, qui rêvait d'un cinquième sacre dans la compétition face à un adversaire a priori moins fort que les Aiglons. La déception n'en a été que plus forte quand, au bout d'une première période à sens unique, leur équipe s'est retrouvée menée 4-0. Le spectre de la plus large défaite de l'histoire en finale de Coupe de France, qui appartient déjà au FCN (0-5 contre l'ASSE en 1970), a plané au-dessus du SDF.

« Cassez-vous ! Vous nous avez humiliés ! »

Finalement, Nantes s'est incliné 1-5. Et les supporters canaris ont exprimé leur colère au coup de sifflet final. Sur une vidéo relayée par un fan, on voit certains joueurs venir saluer le virage nantais et être accueillis par des « Cassez-vous ! N’approchez même pas de la tribune ! Vous nous avez humiliés ! ». Des cris qui en disent long sur la rancœur des supporters. Les retrouvailles à la Beaujoire dimanche prochain s'annoncent chaudes...

Les joueurs nantais rejettés par leur supporters. Triste soirée. #fcnantes #FCNTFC @F3PaysdelaLoire pic.twitter.com/612Cvh9PXA — Maxime Jaglin (@MaxJaglin) April 29, 2023

Pour résumer Les près de 50.000 supporters du FC Nantes qui avaient le déplacement au Stade de France ont refusé que les joueurs viennent les saluer après l'humiliation subie en finale de la Coupe de France contre Toulouse (1-5) hier.

