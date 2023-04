FC Nantes - Toulouse : la prolongation de Kombouaré actée grâce à Domenech ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Ce soir face à Toulouse au Stade de France, le FC Nantes aborde l'un des trois sommets de sa fin de saison. Après cette finale et ce deuxième trophée à décrocher en douze mois, il lui restera à assurer son maintien en L1 et à prolonger Antoine Kombouaré. Ce samedi, L'Equipe fait le point sur la situation de l'entraîneur nantais et du drôle de ménage à trois qu'il forme avec les Kita père et fils. La bonne nouvelle, selon le quotidien, c'est que Waldemar, à qui il ne parle pas et qui ne l'apprécie guère, ne devrait pas avoir voix au chapitre concernant sa prolongation, lui dont le dernier choix (Raymond Domenech) s'est avéré être une catastrophe...

Domenech, 7 matches de L1 avec Nantes, 0 victoire...

"Son attitude pendant les matches laisse peu de doutes sur ce qu'il pense du jeu proposé par les Canaris : Waldemar Kita voudrait une équipe plus ambitieuse, peut-on lire dans L'Equipe. Il voudrait aussi un entraîneur qui lui parle. Et il ne militera pas pour la reconduction du technicien actuel. Mais il fêtera ses 70 ans dans une semaine, son énergie d'homme d'affaires est concentrée sur d'autres secteurs que le football, il n'a sans doute pas intérêt à endosser de nouveau les soucis qui vont avec le FCN alors que la justice enquête sur ses possibles acrobaties fiscales. Il peut constater un climat plus serein, en interne, depuis qu'il se contente de venir seulement pour les matches. Et il sait que la dernière fois qu'il a choisi personnellement un technicien (Raymond Domenech), il a envoyé l'équipe dans le mur (sept matches de L1, aucune victoire)."

Le calendrier complet du FC Nantes pour la fin de saison

🎬 De retour au Stade de France. pic.twitter.com/mIMM7m1sTR — FC Nantes (@FCNantes) April 28, 2023

