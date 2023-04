FC Nantes - Toulouse : le Téfécé a une main et quatre doigts sur le trophée

Auteur d'une première période parfaite, Toulouse atomise à la pause le FC Nantes (4-0) et est en passe de remporter la deuxième Coupe de France de son histoire après 1957. Logan Costa (4e, 10e) et Thijs Dallinga (23e, 31e), de deux doublés, ont inscrit les quatre buts toulousains. Les Canaris, eux, ne sont jamais rentrés dans leur finale.

Première partie de la mission effectuée avec brio ! Encore 45 minutes et un peu plus pour tutoyer le bonheur !



On ne lâche rien 💪#FCNTFC #CoupeDeFrance pic.twitter.com/PMe6FCN8PC