FC Nantes - Toulouse : le vestiaire des Canaris plombé avant la finale ?

Avec cette succession de résultats négatifs en championnat, les mines s’aggravent et les sourires se tournent vers le bas. C’est notamment ce qu’explique Pierre-Yves Leroux, correspondant RMC en Bretagne : « C’est un peu compliqué, j’ai l’impression que tout le monde est un petit peu tristoune. C’était pas très souriant ». Ambiance, ambiance alors qu’une semaine décisive s’annonce pour Nantes.

L’euphorie de la qualification en finale de Coupe de France semble déjà bien loin pour les Nantais. En effet, les Canaris n’ont pas gagné depuis plus de deux mois en Ligue 1, et une victoire 1-0 face à Lorient. Ce qui a fortement rapproché les Nantais de la zone rouge.

Entre la finale de Coupe de France samedi, et le match de Ligue 1 face à Brest mercredi, les Nantais vont faire face à une semaine de tous les dangers. Face à un concurrent on en peut plus direct que Brest, le maintien pourrait se jouer définitivement.