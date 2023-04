FC Nantes - Toulouse : les drôles d'anecdotes de Chirivella sur les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Avant le choc de ce soir au Stade de France, France Bleu a demandé à Pedro Chirivella de décrire ses partenaires. Cela a donné un moment sympa, qui a par exemple permis d'apprendre que Jean-Charles Castelletto était crain de ses coéquipiers à l'entrainement ! "Il se donne toujours à 1000% aux entraînements et il faut même parfois le calmer en lui disant qu’on n’est pas adversaire et que ce n’est pas nous qu’il faut aller taper. Il a toujours des petits problèmes avec les Ludo, Simon, les joueurs qui dribblent beaucoup parce que pour lui, il n’y a pas de différence. Entraînements, matches, c’est toujours pareil. Il s’est un peu amélioré sur ça, mais je me rappelle, il y a un ou deux ans, tu ne voulais pas t’entraîner contre JC. C’est le genre de personnes dont tu voulais qu’elle soit dans ton équipe. Après, en dehors des terrains, c’est un mec drôle, qui aime bien mettre l’ambiance, danser. C’est un super mec pour un vestiaire."

Corchia, un Ribéry à la nantaise

On a aussi découvert que Sébastien Corchia était un peu le Franck Ribéry de la Maison Jaune : "C’est un mec drôle et qui aime bien faire des conneries sans que tu t’en aperçoives. Tu ne le vois pas faire, mais tu sais que c’est lui. Ça me fait rire". Ou encore que Fabien Centonze est un grand fan de Formule 1 : "C’est le plus tranquille du vestiaire, je crois. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il a envie de se montrer un peu, c’est quelqu’un de drôle. Dans le vestiaire, on l’appelle "Max Verstappen", parce qu’il aime trop la Formule 1. Il aime trop ça et il en regarde tout le temps. Et quand c’est à 7 heures du matin ou quand on a un match et qu’il ne peut pas, il se regarde le Grand Prix en différé".

La fiche de Pedro Chirivella

Raphaël Nouet

Rédacteur