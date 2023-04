FC Nantes - Toulouse : les réactions de Castelletto, Pallois, Chaïbi et Costa

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Jean-Charles Castelletto (FC Nantes) : "On est passé à côté, c'est même pire que ça, on n'avait pas l'envie. On savait qu'on devait être vigilants, qu'on prenait des buts bêtes. On a rien fait comme il fallait. J'espère qu'on a bien conscience qu'on n'est pas au niveau et qu'il va falloir l'être en championnat face à Brest pour assurer notre maintien."

Nicolas Pallois (FC Nantes) : "Il n’y a rien à dire. On ne l’a pas jouée. On en prend 5 en finale, c’est qu’on n’a pas envie. Maintenant, il faut prendre des points en championnat. Il faut se vider la tête, ça va être dur. Là, ce n’était vraiment pas beau ce soir. Si on montre le même visage que ce soir, on va en prendre 10. Il faut oublier. Venir ici, c’était magnifique. C’est dommage de ne pas avoir joué la finale. Tout le monde était à l’envers dans le vestiaire. Il faut rester ensemble, on a besoin de tout le monde et il faut aller chercher le maintien le plus vite possible. »Farès Chaïbi (Toulouse) : "C'est un truc de fou. On a fait un match parfait, on est un vrai groupe et ça donne ça. C'est ma première saison chez les professionnels, on ramène la coupe à Toulouse. On va rentrer et on va bien fêter ça."

Logan Costa (Toulouse): "C'est une compétition emblématique, on est fiers, on a marqué l'histoire du club. Merci aux supporters, on va essayer de bien finir en championnat."