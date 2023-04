FC Nantes - Toulouse : les Violets remontés comme jamais contre les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

La finale de la Coupe de France, samedi, mettra aux prises deux clubs que l'on n'attendait pas à pareille fête en début de saison, le FC Nantes et le Toulouse FC. Deux clubs qui nourrissent un contentieux depuis deux ans. Enfin, surtout du côté des Violets... Car chez le promu, on n'a pas oublié les barrages L1/L2 de 2021. Le FC Nantes était venu s'imposer 2-1 au Stadium. Mais au retour, le TFC menait 1-0 quand, à dix minutes de la fin, l'arbitre ne siffla pas un pénalty pour une main de Charles Traoré dans sa surface. S'ils avaient marqué, les hommes de Patrice Garande seraient montés. Au lieu de quoi, ils durent rester une saison de plus en L2, à la grande colère de Damien Comolli, dont les critiques envers l'arbitrage lui valurent six matches de suspension.

"Ils ne méritaient pas de se maintenir. On était dégoûtés"

Le quotidien Ouest-France a interrogé les protagonistes de l'époque et il s'avère que les Toulousains seront bien remontés contre les Canaris samedi : « À l’époque, les vacances qui ont suivi le barrage avaient été très difficiles mentalement, a expliqué le gardien toulousain Maxime Dupé. S’il y avait eu cinq minutes de plus, on avait moyen de gagner par deux buts d’écart. Après le match, j’avais discuté avec Nicolas Pallois sur le parking. Il avait avoué qu’ils étaient chanceux car, sur la physionomie, ils ne méritaient pas de se maintenir. On était dégoûtés ».

C'était il y a deux ans, une éternité à l'échelle du foot. Nantes a retrouvé l'Europe depuis, Toulouse la Ligue 1. Mais ce match n'a toujours pas été oublié à Toulouse. on vous raconte...https://t.co/4f7m42ruhL — jean-marcel boudard (@JMBoudard) April 25, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur