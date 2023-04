FC Nantes - Toulouse : Montanier annonce la couleur pour la finale

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

À quelques jours de la finale de la Coupe de France face au FC Nantes, l'entraîneur de Toulouse, Philippe Montanier, a donné son sentiment sur cette finale en conférence de presse.

"On jouera notre chance à fond"

"Ce sera un match compliqué, mais tellement génial à jouer. (…) Au classement, on est au-dessus, mais eux ont un gros palmarès. Ils ont joué dernièrement la Coupe d’Europe et ont remporté la Coupe de France l’année passée. Je laisse les journalistes mesurer. De toute façon, on jouera notre chance à fond", a-t-il confié devant la presse.

Avant cela, l'ancien coach du RC Lens s'est montré dithyrambique envers les Canaris. "Nantes est une équipe de Coupe, capable de se sublimer sur des matchs à élimination directe. Vous avez vu leur demi-finale ? Ils ont fait un match incroyable. Même s’ils sont irréguliers en championnat, ils possèdent des joueurs de grande qualité."

