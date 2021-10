FC Nantes - Troyes (2-0) : Kombouaré retient une satisfaction et justifie l'absence de Pallois

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Battu ce mercredi par le Stade de Reims (3-1), le FC Nantes a bien réagi en s'imposant ce dimanche sur sa pelouse contre l'ESTAC (2-0), grâce à des buts d'Andrei Girotto (58e) et Ludovic Blas (69e).

"C'est une énorme satisfaction. On venait de perdre à Reims et j'ai dit ne pas être satisfait de notre prestation. Les garçons ont bien réagi, même si c'est dans la difficulté. Ce sont trois points qui sont les bienvenus. C'est encore fragile. C'est l'adversaire qui nous a le plus mis en difficulté. Alban Lafont nous a fait un très bon match. Il y a des choses à corriger. Mais si on est en difficulté et qu'on gagne, je signe", a confié l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, en conférence de presse d'après-match, avant de justifier l'absence de Nicolas Pallois dans son onze de départ. "Ce sont mes choix. On prend trois buts à Reims. Ce n'est pas la faute de ceux qui ne jouent pas. Mais il faut changer quelque chose. C'est un choix, pour ré-organiser et tenter quelque chose. J'ai un groupe de 21 joueurs, avec une concurrence féroce. On a vu les entrants bien rentrer. On a du monde qui peut prétendre."

🟡 EN DIRECT | #FCNESTAC



Suivez la conférence de presse d'après-match sur notre chaîne @TwitchFR 👇 — FC Nantes (@FCNantes) October 3, 2021