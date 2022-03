FC Nantes : Troyes veut s'inspirer des Canaris de Kombouaré

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

D'équipe désespérée dans la course au maintien en 2020-21, le FC Nantes s'est transformé en un an en un candidat crédible aux places européennes. Un changement impulsé par Antoine Kombouaré qui inspire beaucoup du côté de l'ESTAC.

« Pourquoi pas nous l'année prochaine si on se maintient ? »

Prochain adversaire des Canaris ce samedi soir (21 heures) au stade de l'Aube, Xavier Chavalerin a reconnu dans L'Est Eclair être en admiration devant la courbe de forme du FCN : « C'est le résultat d'une équipe qui a été solidaire, qui s'est battue ensemble, qui a changé de comportement en étant agressif, avec un bloc compact. Cette saison, Nantes a pris des points rapidement, ils ont la confiance, ils sont libérés ! On en a parlé cette semaine entre nous, on s'est dit : « Pourquoi pas nous l'année prochaine si on se maintient ? » »

Ex cible du FC Nantes, le gaucher passé par l'OL et le Stade de Reims a cependant bien résumé les choses : la première étape passe par le maintien.