FC Nantes : un 2e projet veut acculer Waldemar Kita

Ça ressemble à un bombardement pour inciter Waldemar Kita à craquer… Après les manifestations à la Beaujoire à chaque match à domicile durant la saison, après l'enterrement très médiatisé du FC Kita, après la présentation du projet Collectif Nantais avec Mickaël Landreau en guest star, l'association A la Nantaise a décidé de s'y mettre à son tour. Tous les supporters des Canaris espèrent qu'il s'agira de la goutte d'eau faisant déborder le vase pour l'homme d'affaires honni…

Objectif 30.000 supporters pour 3 M€ de levée de fonds

Via un communiqué, l'association qui souhaite mettre en place un actionnariat populaire au FCN a annoncé le lancement de l'opération "Canaris en action", qui doit justement mener à ce but. Pour 100€ minimum (50€ pour les étudiants et les demandeurs d’emploi), les supporters peuvent "contribuer au premier projet d’actionnariat populaire d’envergure de France. Ce dernier a pour ambition de lever des fonds et d’appuyer un repreneur pour rebâtir le FCN autour des valeurs du collectif, de la concertation, de la formation et d’un ancrage local fort".

Ouest France rappelle que 500 passionnés s'étaient déjà unis pour la création d'une société par actions simplifiées. "C’était déjà exceptionnel, mais nous devons accélérer : afin de lever collectivement 3 M€ pour notre club, À la Nantaise se fixe comme objectif de réunir 30 000 supporters actionnaires !"​, explique Eric Swidurski, fondateur de l'association. A la Nantaise espère que le prochain propriétaire acceptera de lui laisser une partie du capital, ce qui permettra aux supporters d'avoir un pouvoir décisionnaire. On imagine que si c'est Collectif Nantais, c'est encore mieux…