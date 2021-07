FC Nantes : un ancien attaquant des Canaris tape à la porte de la L1

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Il veut faire son retour en Ligue 1. Désormais libre de tout contrat après deux saisons sans jouer au Stade Malherbe de Caen car en conflit avec son club, Santy Ngom a déclaré à Foot Mercato, vouloir faire son retour en Ligue 1. « J'ai toujours de gros projets comme celui de retrouver la Ligue 1. J'ai des offres de Ligue 2. On verra dans les prochains jours. Je veux retrouver un club et rejouer au foot. J'espère aussi retrouver l'équipe nationale du Sénégal pour participer à la prochaine CAN.

Le joueur, qui fait sa présaison actuellement avec le FC Sète, a même marqué en amical face à Montpellier et l’OM. « J’ai marqué lors de ces matchs amicaux. C’est toujours gratifiant de savoir que je peux me confronter aux défenses de Ligue 1 et être performant devant le but. ». L’attaquant semble vouloir prouver que ces deux dernières saisons au placard n’ont pas eu raison de son amour pour le ballon et sa capacité à être performant au plus au niveau. Il y a 3 ans, des clubs comme le LOSC et le FC Porto s’intéressaient à lui. Reste à savoir si un club de l’élite sera prêt à le relancer.

De belles offres à venir pour Santy N'Gom ?https://t.co/NsjFRXK3HY — Foot Mercato (@footmercato) July 24, 2021