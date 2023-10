FC Nantes : un ancien chouchou des supporters tire sa révérence

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le site Tribune Nantaise vient de relayer une information qui rappellera de bons souvenirs aux supporters nantais : Claudiu Keserü a décidé de prendre sa retraite. L'attaquant roumain est désormais âgé de 36 ans et il sort d'une dernière expérience contrastée dans son pays, à l'UTA Arad, après une autre tout aussi difficile dans ce qui était autrefois le Steaua Bucarest.

Il passe ses diplômes d'entraîneur

Arrivé à Nantes à l'été 2003 alors qu'il avait 16 ans et demi, Keserü est rapidement devenu un chouchou des supporters, qui voyaient en lui le successeur de Viorel Moldovan. Doté d'une grosse frappe du gauche, il avait un style tout en énergie. Mais les promesses de ses jeunes années ne se sont jamais concrétisées et il a fini par être prêté à Libourne (2007-08), Tours (2008-09) et Angers (2009-10) lors de ses trois dernières années de contrat avec la Maison Jaune, après que le FCN soit descendu en Ligue 2 en 2007. Il a ensuite joué trois saisons au SCO (2010-13) et une à Bastia (2013-14) avant de rentrer au pays (Steaua), de tenter des expériences qatarie (Al-Gharafa) et bulgarie (Ludogorets) et de finir en Roumanie. Tribune Nantaise annonce qu'il est en train de passer ses diplômes pour devenir entraîneur, ce qui laisse espérer des retrouvailles avec les Canaris à l'avenir.

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

FC Nantes. Formé au club, Claudiu Keșerü annonce sa retraite #FCNantes https://t.co/AG7FTSygq1 — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) October 16, 2023

Podcast Men's Up Life