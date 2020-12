FC Nantes : un ancien collègue annonce déjà un fiasco terrible pour Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : Le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

C'est une officialisation qui fait beaucoup parler depuis ce samedi. Raymond Domenech a été nommé entraîneur du FC Nantes jusqu'à la fin de la saison, et les observateurs comme les supporters ne sont pas tendres avec l'ancien sélectionneur des Bleus, qui reste sur l'échec légendaire de Knysna.

Sans avoir entraîné depuis 10 ans, et sans expérience en club depuis 1993, Domenech suscite beaucoup de doutes. Y compris chez ceux qui l'ont côtoyé de près. Dominique Séverac, journaliste du Parisien et chroniqueur à la Chaîne l'Equipe, où officiait également Domenech comme consultant, a dressé un constat acide des chances de Domenech.

Domenech accusé de ne pas connaître le football

Pour lui, ce choix de Kita ne peut qu'entraîner un fiasco de taille. « Le plus mauvais entraîneur français de l'Histoire et le pire sélectionneur depuis Louis XVI comme disait Eric Cantona. Je ne vois pas comment un homme qui ne connaît plus le football depuis 10 ans et qui ne l’a peut-être jamais connu quand il était dedans, peut avoir un savoir particulier avec des joueurs qui ont changé et une génération qu’il va découvrir. Pour moi, c’est un fiasco annoncé, c'est la chronique d'un fiasco annoncé », a lâché Séverac sur RTL.