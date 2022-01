FC Nantes : un attaquant en pleine bourre s'offre à Antoine Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Contraint de relancer Jean-Kévin Augustin suite au départ de Renaud Emond (Standard de Liège), Antoine Kombouaré pourrait prochainement disposer d'une nouvelle solution inattendue avec le néo-pro Joe-Loïc Affamah (19 ans).

Depuis qu'il est passé pro dans le sillage de Quentin Merlin et Gor Manvelyan, l'attaquant crève l'écran avec la réserve. Samedi, face à la lanterne rouge du Stade Montois (victoire 4-0), Affamah a carrément signé un triplé. Son premier dans le monde des adultes.

Affamah est en grande forme avec la réserve

Dans Ouest-France, Samuel Fenillat (directeur du centre de formation) et Stéphane Ziani (entraîneur de la réserve) ne tarissent d'ailleurs pas d'éloges pour lui. Alors que le boss de la formation parle d'une « denrée rare », le technicien estime qu'Affamah aura le naturel pour s'adapter plus haut : « Il s’est toujours adapté à sa catégorie d’âge, sans perdre de temps. Il reflète l’état d’esprit et les valeurs qu’on veut des jeunes au centre. Il faut qu’il reste comme ça, pour continuer à se construire et à avancer. Ce n’est pas un hasard, car il est sérieux tous les jours, sur et en dehors du terrain. Il peut être l’ambassadeur de la bonne attitude ».

Reste à savoir si Antoine Kombouaré, qui l'a déjà appelé à plusieurs reprises à l'entraînement des pros, franchira le pas en le convoquant sur un match des Canaris sur ce difficile mois de janvier où le FC Nantes doit composer sans ses internationaux africains...