FC Nantes : un autre Canari que Blas et Kolo Muani met Cristiano Ronaldo à l’amende !

FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Avec Randal Kolo Muani et Ludovic Blas, Moses Simon est celui qui symbolise l’attaque ragaillardie du FC Nantes. En ce début de saison, l’international nigérian compte déjà cinq passes décisives, ce qui en fait le meilleur dans cet exercice en L1 et l’un des plus efficaces en Europe.

Après un passage à vide la saison dernière, le Canari semble donc reparti sur les mêmes bases que lors de son arrivée en prêt au FC Nantes (9 buts et 8 passes toutes compétitions confondues). Il faut dire que le joueur de 26 ans a renoué avec la capacité à enchaîner les matches et les courses à haute intensité. Depuis le début de la saison, L’Équipe ajoute même que ce gabarit trapu (1,68 m, 66 kg) tourne à une quinzaine de sprints par rencontre... avec des pointes à 33 km/h !

Une performance qui ferait presque passer Cristiano Ronaldo pour un petit joueur, lui qui a été flashé à 32,51 km/h ce week-end face à West Ham... étant ainsi le joueur le plus rapide de la rencontre. Pour couronner le tout, on notera que trois des cinq passes décisives de Simon ont été le fruit d’un débordement ou d’un coup de reins dévastateur. Qui dit mieux ?

