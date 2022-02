FC Nantes : un autre Canari que Kombouaré est totalement fan du PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Alors que la France du foot est divisée entre pro et anti-Qataris, Antoine Kombouaré a clairement choisi son camp. Ancien joueur et entraîneur du PSG, le Kanak adore le club de la capitale et estime que son propriétaire fait un bien fou au football français. Et il n'est pas le seul au sein de la Maison Jaune à avoir un faible pour les Rouge et Bleu. Son gardien Rémy Descamps, nordiste de naissance mais formé au PSG, où il a signé son premier contrat professionnel, est également fan...

"J’ai en tête mes tous premiers pas au sein du groupe professionnel lors d’un stage de présaison en Autriche, en juillet 2016, a-t-il expliqué à PSG TV. J’avais eu l’occasion d’être sur le banc de touche lors de la victoire face au Wiener SK. Mike Maignan était en instance de départ, j’ai donc eu la possibilité d’être promu. J’ai profité des conseils dispensés par Kevin Trapp, Salvatore Sirigu, puis Alphonse Areola et par la suite Gianluigi Buffon. J’ai également eu la chance d’être gardien numéro 3 lors de prestigieuses rencontres de Champions League, notamment au Camp Nou, à Santiago-Bernabeu, au Celtic Park ou bien à l’Emirates Stadium. Même si l’espoir de disputer la rencontre était mince, j’ai grappillé le moindre détail pour enrichir mon approche de la compétition." Chez les professionnels, Descamps n'a disputé aucun match avec le PSG. Alors qu'il en est à quatre avec le FC Nantes et qu'il n'a toujours pas encaissé de but...