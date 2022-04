FC Nantes : un autre Lafont a déjà dégoûté les Canaris, Pierre Ménès valide

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Anthony Mandrea a réussi un match quasi parfait dimanche à la Beaujoire. Dans une rencontre dominée par le FC Nantes (35 centres, 14 corners, 25 tirs), le gardien du SCO d’Angers a longtemps tout repoussé, d’une reprise puissante du gauche de Nicolas Pallois (34e) à une frappe sèche de Randal Kolo Muani (67e) en passant par une tête à bout portant de Ludovic Blas (45e).

« On va dire que j’avais des aimants sur les mains, savourait-il avant d’être nommé dans L’Équipe type du week-end. C’est de l’instinct, de la réaction complète. Je suis en train d’engranger de la confiance. » Antoine Kombouaré valide cet état de fait en utilisant deux comparaisons : Jésus et Alban Lafont. « On a tout essayé, a souligné le coach du FC Nantes. À un moment donné, vous n’allez pas tomber contre Jésus tous les week-ends. C’était un peu comme nous avec Alban Lafont contre le PSG (3-1, le 19 février), il faut bien qu’on subisse ça une fois. »

De son côté, Pierre Ménès a également validé l’état de grâce du portier angevin. « Nantes a concédé le nul à la Beaujoire face à Angers malgré une très nette domination et un paquet de tirs. Mais ils sont tombés sur un Mandrea qui a tout arrêté », a-t-il conclu sur son blog. À confirmer dès demain contre le PSG (21h).

"Lyon et Nice peuvent y croire"



Petite analyse des matchs de dimanche après-midi. La vidéo sur PSG-OM arrive dans quelques minutes..."https://t.co/ls5mxIpD2M — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 17, 2022

Pour résumer Pierre Ménès a livré son analyse du match nul entre le FC Nantes et le SCO d’Angers, dimanche à la Beaujoire, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 (1-1). Avec un héros du jour : Anthony Mandrea (25 ans), en état de grâce.

Bastien Aubert

Rédacteur