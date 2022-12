FC Nantes : un avantage psychologique pour les Canaris contre Troyes ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Actuel 15e de Ligue 1, le FC Nantes fait sa rentrée ce mercredi sur la pelouse de Troyes, contre l'ESTAC (15 heures), pour la 16e journée du championnat de France. Une rencontre qui intervient après plusieurs semaines de trêve. Les Canaris pourraient avoir un avantage psychologique.

Troyes est sur une mauvaise dynamique

En effet, Troyes est sur une série de sept matchs de suite de Ligue 1 sans la moindre victoire et n'a plus gagné en championnat depuis le 18 septembre dernier, contre Clermont. De plus, les joueurs de l'ESTAC n'ont gagné aucun de leurs matchs de préparation en ce mois de décembre, contre Leicester (0-0) et contre le Paris FC (défaite 1-0). Les Troyens sont néanmoins mieux classés que les Nantais, et pointent à la 13e place de Ligue 1.