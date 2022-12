FC Nantes : un bourreau des Canaris en 1996 pourrait faire son retour à la Juventus

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Chaque jour qui passe apporte son lot de mauvaises nouvelles aux supporters de la Juventus. L'enquête Prisma sur les malversations financières des désormais ex-dirigeants bianconeri pourrait entraîner de très lourdes sanctions en Italie. Et depuis hier, l'UEFA a décidé de s'en mêler à son tour. Dans le pire des cas, la Vieille Dame pourrait être rétrogradée en Serie A et exclue des compétitions continentales. Mais on en est encore loin et, comme l'explique Tuttosport dans son édition du jour, il y a plus de chances qu'elle soit sanctionnée d'une grosse amende qu'autre chose.

En attendant, il faut au futur adversaire de Nantes en barrages d'Europa League se restructurer après la démission de tous ses dirigeants. Et notamment trouver un successeur au vice-président Pavel Nedved. Le nouveau patron piémontais, Gianluca Ferrero, aimerait que ce soit Alessandro Del Piero qui prenne sa place. L'ancien attaquant est l'idole absolue des supporters, lui qui a joué de 1993 à 2012 à la Juve, y a remporté 16 trophées, n'est pas parti en 2006 malgré la relégation administrative, est le joueur ayant joué le plus de matches sous le maillot bianconero (705) et le meilleur buteur (290). Il a certes calmé l'enthousiasme des tifosi via un message sur les réseaux sociaux mais des négociations seraient bien en cours. Il pourrait être en poste en février pour retrouver des Canaris qu'il avait affronté lors de la célèbre demi-finale de C1 en 1996. Titulaire à l'aller comme au retour, il n'avait cependant pas marqué...