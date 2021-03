FC Nantes : un cadre de Kombouaré est au fond du trou !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Malgré l'ouverture du score de Moses Simon, le FC Nantes s'est incliné ce mercredi face à Reims (2-1), pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. C'est le premier revers des Canaris sous l'ère Kombouaré. Après la rencontre, le milieu de terrain nantais, Abdoulaye Touré, a eu des mots forts devant les journalistes.

"On joue comme si c'était un match amical"

Moreto Cassama et Abdoulaye Touré Credit Photo - Icon Sport

"Aujourd’hui, on est au fond du trou. On n’a pas tous l’habitude de jouer le maintien. On joue comme si c’était un match amical alors que ça devrait être des finales. (...) Il faut qu’on réalise qu’on joue pour l’équipe mais aussi pour les salariés du club", a déclaré l'ancien capitaine des Canaris, attristé par la situation du club.