FC Nantes : un cadre de Kombouaré évoque l'importance de la pré-saison

Demain jeudi, Antoine Kombouaré et ses hommes partent en stage au Pouliguen. Ce sera la deuxième phase de leur préparation, celle qui verra les choses sérieusement commencer. Pour le défenseur brésilien Andrei Girotto, il s'agit d'un moment essentiel d'une saison. Dans une interview accordée au site officiel de la Maison Jaune, il a dit combien il attendait ce stade avec impatience.

"Tout se passe bien. Après la saison réalisée l'an passé, l'ambiance est bonne. Le travail a bien commencé et il faut continuer dans ce sens pour bien préparer la suite. On est reparti sous une nouvelle saison. Tout ce qu'on a fait l'an passé, c'est derrière nous. Il faut penser, dès les premiers matches, à gagner pour lancer idéalement ce nouvel exercice. On travaille évidemment la partie physique mais aussi l'aspect technique avec pas mal de jeu. La compétition va arriver rapidement et on se doit d'être prêt le jour J. Le stage, c'est un moment important, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors. La cohésion d'un groupe, c'est essentiel. Partir en stage va nous faire du bien pour bien se préparer et se concentrer pour les matches à venir."

Raphaël Nouet

Rédacteur

