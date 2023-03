FC Nantes : un cadre des Canaris veut marcher sur le RC Lens !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce mercredi, le FC Nantes reçoit le RC Lens en quart de finale de la Coupe de France. Un match très important pour les deux équipes qui rêvent de remporter le trophée. Si les Canaris ont l’ambition de conserver leur titre, les Sang et Or rêvent d’aller au Stade de France. Après la défaite dans le derby contre le Stade Rennais (1-0), Moussa Sissoko a affirmé les ambitions des Nantais.

« On est tous motivés pour battre Lens et se qualifier pour la demi-finale ! On sait que jouer le haut du tableau en championnat cela va être compliqué, on ne va pas se voiler la face. Même si on peut encore terminer dans le top 10 car on n’est pas très pas loin, le chemin le plus rapide (se qualifier en Europe) c’est la Coupe de France. On a notre carte à jouer et on va se donner à fond », a commenté l’international français en zone mixte. Le choc est lancé, affaire à suivre…