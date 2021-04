FC Nantes : un Canari confirme que ça a été chaud à la mi-temps à Strasbourg

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes est passé par tous les états à Strasbourg dimanche. Mené 1-0 à la mi-temps suite à un coup de tête de Ludovic Ajorque (43e), il avait quasiment un pied en Ligue 2. Mais grâce à une belle réaction après la pause et aux deux buts de Castelletto (53e) puis Blas (77e), il a décroché trois points précieux qui l'ont fait remonter à la place de barragiste (18e). Que s'est-il passé dans les vestiaires alsaciens pour que les Canaris changent ainsi radicalement de visage ? Imran Louza l'a révélé sur le site officiel…

"C'était important de se rentrer dedans"

"On a eu la capacité de réagir parce qu'on s'est dit les choses à la mi-temps, a déclaré le milieu de terrain. C'était important de "se rentrer dedans" après la première période affichée. Il fallait revenir avec de meilleures intentions. On a su dégager quelque chose ensuite. On va retenir la victoire et les trois points qui vont avec."

Ainsi relancés, Louza et ses partenaires espèrent confirmer ce week-end au stade Francis Le Blé face au Stade Brestois : "Je me sens bien. Toute l'équipe a conscience de ce qu'il faut aller chercher. Ça passera par quatre matches intenses, quatre rencontres sur lesquelles on voudra tout donner. À aucun moment il ne va falloir tricher et faire semblant".