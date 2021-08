FC Nantes : un Canari lance le derby contre le Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Après avoir été chercher un bon point sur la pelouse de l'AS Monaco (1-1) puis décrocher une victoire probante à domicile face au FC Metz (2-0), le FC Nantes se déplace ce dimanche (17h) sur le terrain du Stade Rennais, à l'occasion de la troisième journée de Ligue 1, pour un derby qui s'annonce une nouvelle fois électrique.

Quelques jours avant la rencontre, le latéral gauche des Canaris, Dennis Appiah, titulaire lors des deux premiers matchs de la saison, a lancé les hostilités. "C'est un match super important, que l'on veut gagner. Il y aura un peu plus de tension avec le retour du public dans le stade mais c'est le genre de match qu'on aime jouer. On va se préparer pour être au rendez-vous et livrer une très belle prestation. L'objectif ? Prendre des points et maintenir la dynamique", a confié l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen sur le site officiel du FCN.

