FC Nantes : un Canari out jusqu'à la fin de la saison !

Ouest-France vient de révéler un sacré coup dur pour le FC Nantes ! Son attaquant camerounais Ignatius Ganago est out jusqu'à la fin de la saison ! Le nouvel examen passé ce mercredi a révélé une rupture des ligaments croisés du genou gauche alors que le staff médical canari avait diagnostiqué une simple entorse au moment après sa sortie dimanche contre Le Havre (0-0).

L'ancien Lensois s'est blessé à la 57e minute du match face au club doyen alors qu'il pensait avoir ouvert le score. Mais le but a été refusé pour un hors-jeu. Le nouvel entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec, va débuter son expérience sur le banc par un choc, avec la réception du dauphin niçois samedi, pour lequel son compartiment offensif sera fortement diminué.

