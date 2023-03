FC Nantes : un Canari ravive sa flamme envers le RC Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Plusieurs années, déjà. En 2018-2019 précisément et pour quelques mois seulement. Peu importe, Fabien Centonze, qui évolue à l'heure actuelle au FC Nantes, n'a pas la mémoire qui flanche. Et lorsque le site officiel des Canaris lui demande quel souvenir il a gardé de son expérience lensoise, les mots viennent avec une grande simplicité.

Extrait : "Je n’y ai joué qu’une saison mais alors j’ai l’impression d’en avoir fait dix. J’ai vraiment été bien accueilli. Il y avait aussi pas mal de nouveaux et on a pu créer des liens tous ensemble. J’ai vécu une expérience en or. Au-delà de ça, l’expérience footballistique est magique là-bas. J’avais cette impression avec le soutien permanent du public, qu’on ne pouvait jamais être fatigué sur le terrain."

C'est dit.