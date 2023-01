FC Nantes : un Canari révèle une énorme frustration avec la finale de la Coupe

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Même si le froid et la neige se sont abattus sur tout l'est de la France, le 16e de finale de Coupe de France prévu demain entre Thaon et le FC Nantes sur le terrain d'Epinal devrait pouvoir se tenir. La pelouse a été bâchée et, même si elle sera grasse, elle devrait être praticable. Une bonne nouvelle pour Rémy Descamps, habituel remplaçant d'Alban Lafont intronisé titulaire en Coupe par Antoine Kombouaré. Présent hier en conférence de presse, le joueur de 26 ans a toutefois reconnu qu'il avait plutôt mal vécu le fait de ne pas avoir joué la finale de la précédente édition contre Nice (1-0)...

"C’était un moment compliqué pour moi. Après, je suis mis de côté et j’avais fait mon travail depuis le début de la compétition. J’ai pensé au groupe et au Club parce qu’on méritait d’aller chercher ce trophée. Je n’ai rien dit et j’ai pris sur moi. On a réussi à l’emporter et c’est tant mieux pour nous ! Pour être honnête, on s’attend toujours à jouer quand on réalise tout le parcours et qu’on s’apprête à jouer une finale. Je ne l’ai pas pris comme un échec mais plutôt comme une décision du coach. Je savais que ça pouvait arriver et c’est arrivé."