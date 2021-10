FC Nantes : un club ligérien s'affirme et veut s'inspirer des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Club de cyclisme plus que centenaire (112 ans), l'UC Nantes a décidé de franchir enfin le cap du professionnalisme. Un changement dans le paysage sportif ligérien que son président Stéphane André a expliqué dans les colonnes de Presse Océan en faisant une analogie avec le FC Nantes, club sportif phare de la région.

Dans son discours conquérant, le dirigeant a vendu un projet à rendre nostalgique les supporters de football et des Jaune et Vert : « Notre but, c'est un peu de ressembler au FC Nantes des années 1980, à savoir accueillir les meilleurs juniors français et les faire grandir ».

S'il souhaitait draguer les supporters des Canaris, Stéphane André n'aurait pas pu mieux s'y prendre. Plus qu'à appeler Jean-Claude Suaudeau pour driver l'équipe et le tour est joué !