FC Nantes : un coup de pouce accordé aux Canaris avant la finale de Coupe de France

La LFP sait s’adapter et revoir leurs plans originels en terme calendaire avant la finale de la Coupe de France, le samedi 29 avril, entre le Toulouse FC et le FC Nantes (21h). Selon L’Équipe, leurs rencontres de la 33e journée, respectivement face au RC Lens et au Stade Brestois, ont été repoussées de quelques jours, au milieu de la semaine suivante.

Histoire de faire en sorte de mieux la préparer de chaque côté. Par ailleurs, la journée en question s'ouvrira par le match entre le RC Strasbourg et l’OL, le vendredi 28 avril (21h).