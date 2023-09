FC Nantes : un dossier embarrassant sort sur le nouveau sbire de Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

En ce moment au FC Nantes, Waldemar Kita n’est plus la principale cible de la colère des supporters. Si l’homme d’affaires franco-polonais reste particulièrement détesté, David Amaré, le directeur de la sûreté et de la sécurité (DSS) du club, l’a supplanté en qualité d’ennemi public N°1 alors que ce dernier tente d’interdire la Brigade Loire de faire rentrer son matériel au stade.

L’information révélée par Presse Océan et confirmée par Ouest France citant le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul, va en réjouir plus d’un : David Amaré est visé par une enquête de la police des polices, l’IGPN.

Waldemar Kita a dû s’expliquer à la Préfecture

Ancien policier du Service de renseignement territorial, en charge de la surveillance des supporters de la Brigade Loire, David Amaré fait l’objet d’une enquête pour « prise illégale d’intérêts » suite à une dénonciation de l’Association nationale des supporters (ANS). C’est donc bel et bien une guerre entre le DSS nantais et les Ultras… et tous les coups sont permis.

D’après Ouest-France, la direction du club (Waldemar Kita et son secrétaire général Loïc Morin) a été sommée de s’expliquer lundi à la préfecture de Loire-Atlantique pour détailler leur plan sécurité pour le FCN. A cette occasion, « l’affaire Amaré » a été évoquée…

Selon ⁦@OuestFrance44⁩, Waldemar Kita en personne était à la préfecture pour s’expliquer lundi soir…

Selon ⁦@OuestFrance44⁩, Waldemar Kita en personne était à la préfecture pour s'expliquer lundi soir…

