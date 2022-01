FC Nantes : un doux souvenir lie Alhadhur à l'OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Depuis lundi, la notoriété de Chaker Alhadhur a fait un bond phénoménal. Le défenseur, qui a fait toute sa carrière dans les divisions inférieures depuis son départ du FC Nantes en 2015, s'est distingué lors du 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre son pays, les Comores, et le Cameroun. Victime de douze forfaits suite à un changement de règlement opportun, sa sélection a été contrainte de l'aligner dans les buts. Alhadhur y a été héroïque, s'inclinant certes deux fois mais réalisant des parades époustouflantes, notamment une double sur des tirs à bout portant. Les Comores se sont certes inclinés (1-2) mais le monde entier a applaudi leur courage.

Ce mercredi dans Ouest-France, un article lui est consacré, d'anciens camarades du centre de formation du FCN dressant un portrait flatteur d'un homme présenté comme toujours souriant et très énergique. Il est ainsi rappelé qu'en décembre 2013, Michel Der Zakarian avait aligné Alhadhur à gauche pour un match contre l'OM au Vélodrome afin de contrer un Florian Thauvin aimant bien repiquer dans l'axe. Cette fois-là, les Canaris s'étaient imposés 1-0.

A son sujet, son ami Maxime Baty explique : « C’était un très bon défenseur avec des appuis de fou. C’est peut-être d’ailleurs ce qui lui a permis de sortir quelques arrêts peu académiques. Il est là pour rendre service. Quand tu as un besoin, tu sais que tu peux compter sur lui. Sur le terrain, il pouvait jouer à droite, à gauche et même dépanner plus haut. Il avait une telle énergie positive que tu avais tout le temps besoin de lui ». A Marseille, ça avait été à droite. Lundi, c'était dans les buts...

Pour fermer cette parenthèse comorienne 🇰🇲, retour sur les 17 ans passés au #FCNantes par Chaker Alhadhur, du centre de formation à l’équipe première.



Avec des noms qui rappelleront peut-être des souvenirs au supporters nantais 🔰https://t.co/VIhF0oYBC2 — Ph Ouggourni (@PhOuggourni) January 26, 2022