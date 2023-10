FC Nantes : un ex capitaine dénonce les ravages de la guerre Kita - Brigade Loire

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Désormais au Havre, où il relance sa carrière après deux années de galère au Genoa et à Karagümrük, Abdoulaye Touré (29 ans) a évoqué le contexte particulier autour du FC Nantes dans une interview à So Foot.

« Trop souvent, l’ambiance est malsaine »

L’ancien capitaine des Canaris est notamment revenu sur le conflit larvé entre Waldemar Kita et les Ultras de la Brigade Loire. Un conflit dont il refuse de tenir son ancien président pour seul et unique responsable et dont il explique les ravages en interne :

« Waldemar Kita, l’unique responsable de l’instabilité nantais ? C’est le patron, donc les yeux sont rivés sur lui, mais en même temps, je me demande si beaucoup de présidents auraient investi autant qu’il l’a fait. Le problème est plus global. Il faut changer la mentalité à chaque étage. Un projet sportif, ce n’est pas seulement le terrain. Trop souvent, l’ambiance est malsaine, c’est compliqué pour les joueurs. Les supporters sont la force de ce club, ils ont le droit d’être face au président, et franchement, on les comprend, mais le souci c’est que ça affecte les mecs sur le terrain, ça nuit au groupe ».

