FC Nantes : un revenant débarque ce samedi à Nantes

Le FC Nantes ne restera pas les bras croisés pendant cette trêve. Fort d’un probant succès à Strasbourg vendredi dernier (2-1), Pierre Aristouy compte bien maintenir ces non internationaux sous pression et a programmé un match amical à huis-clos contre le Stade Lavallois ce samedi.

Cette rencontre sera un excellent galop d'essai pour les Canaris puisque leur adversaire n’est autre que le leader incontesté de la Ligue 2. Avec 20 points sur 25 possibles - dont 8 succès en 10 matches - les Tangos sont considérés comme les patrons de l’antichambre de la Ligue 1.

Laval, impressionnant leader de L2

Depuis la reprise du championnat, Laval se montre autant réaliste qu’hermétique : deuxième défense de L2 avec 5 buts encaissés et 7 victoires sur 8 au total l’ont été avec un seul but d’écart ! Malik Tchokounté, passé par Dunkerque et le Paris FC, en est déjà à 5 réalisations cette saison.

Une rencontre qui rappellera aussi aux nostalgiques les 80 et l'emblématique Michel Le Milinaire, le "Guy Roux" de Mayenne, coach des Tangos de 1968 à 1992.

